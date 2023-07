Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Schlimmerer Unfall verhindert

Beide Beteiligten konnten am Sonntag bei Achstetten rechtzeitig ausweichen.

Ulm (ots)

Kurz nach 22 Uhr fuhr der 30-jährige Radler in der Straße Riedweg und fuhr in ortseinwärtige Richtung. Im Bereich einer scharfen Kurve kam der 62-jährige Autofahrer entgegen. Laut Zeugen befand sich der Radler bereits auf der Gegenfahrbahn. Als sich die Verkehrsteilnehmer erblickten, wichen beide instinktiv nach links aus. Dadurch kam es zu keinem Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer prallte gegen einen Bordstein und stürzte. Mit leichten Verletzungen brachte der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus. Bei der Aufnahme des Unfalls roch der 30-Jährige nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert von etwa zwei Promille. Eine Blutprobe soll nun den genauen Wert ermitteln. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

+++++++ 1313783 (SV)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell