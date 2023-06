Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Mutmaßlich beim Dealen erwischt

Duisburg (ots)

Der Polizei sind am Mittwochnachmittag (31. Mai, gegen 16:15 Uhr) am Bahnhof Meiderich zwei junge Männer aufgefallen, die sich verdächtig verhielten. Bei der Kontrolle der beiden (18 und 22) zeigte sich der Grund dafür: Der 18-Jährige hatte Drogen (jeweils ein Tütchen Cannabis und Haschisch) dabei, der 22-Jährige eine größere Menge Bargeld. Außerdem hatte der Jüngere der beiden bei Anblick der Beamtin und des Beamten eine Tüte in einen stillgelegten Aufzugschacht geworfen. Später fand die Polizei in dem Schacht 25 mit Haschisch und Cannabis gefüllte Beutelchen verpackt in einer größeren Frühstückstüte. Die Beamtin und der Beamte stellten die Drogen und das Geld sicher und nahmen die beiden Verdächtigen mit zur Wache. Sie müssen sich jetzt mit Anzeigen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln auseinandersetzen.

