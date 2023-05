Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Abbiegeunfall mit fünf Verletzten am Silberpalais

Duisburg (ots)

Bei einem Abbiegeunfall an der Mülheimer Straße/Landfermannstraße (Ecke Neudorfer Straße - im Bereich des Silberpalais) hat sich am Mittwochmorgen (31. Mai, gegen 9:50 Uhr) der Beifahrer (18) eines Audi schwer verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Am Steuer des Autos saß ein ebenfalls 18-Jähriger, der offenbar einen abbiegenden Transporter übersehen hatte. Der Audi prallte in die rechte Seite des Transporters, sodass dieser umkippte. Der Audifahrer sowie ein weiterer Insasse (17) und zwei Insassen des Transporters (67, 56) kamen mit leichten Verletzungen ebenfalls in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wegen des Einsatzes war der Bereich rund um den Unfallort bis zum Mittag gesperrt.

