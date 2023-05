Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Jubelfeiern nach Türkeiwahl sorgen für Verkehrsstaus

Anlässlich der Stichwahlen um das Amt des Staatspräsidenten in der Türkei kam es am Abend des Pfingstsonntags (28. Mai) ab 19:30 Uhr zu mehreren Autokorsos im Duisburger Stadtgebiet. Das Zentrum der spontanen Freudenfeiern lag im Duisburger Norden rund um die L1. In Höhe des Amtsgerichts Hamborn versammelten sich zunächst mehrere hundert fahnenschwenkende Menschen - der Fahrzeugverkehr kam zum Erliegen. Die Duisburger Polizei sperrte mit Unterstützung der Autobahnpolizei den Verkehr an neuralgischen Stellen und leitete den Fahrzeugstrom ab. Gegen 20 Uhr setzten sich auf der Duisburger Straße etwa vier- bis fünftausend Menschen von Hamborn zu Fuß in Richtung Marxloh in Bewegung. Weil vereinzelt Pyrotechnik gezündet wurde, schritt die Polizei ein und erstattete drei Ordnungswidrigkeiten- sowie zwölf Strafanzeigen. Darüber hinaus kümmerten sich Polizisten um zwei Kinder (9, 10), die im Gewühl ihre Eltern verloren hatten - nach gut einer Stunde konnten sie ihrer Mutter übergeben werden. In der Nähe des Hamborner Rathauses untersagten die Einsatzkräfte einem 40-jährigen Duisburger einen Drohnenflug über der Menschenmenge. Sie erstatteten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den Piloten.

Um 22 Uhr endete der Spontanumzug wieder vor dem Hamborner Amtsgericht. Bis in die Nacht hinein kamen zahlreiche Menschen auch auf Marktplätzen in Rheinhausen und Hamborn zusammen und feierten. Im Bereich der L1 wurde der Fahrzeug- und Schienenverkehr gegen Mitternacht wieder freigegeben.

