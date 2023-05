Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Polizei sprengt illegale Pokerrunde

Duisburg (ots)

Nach einer Beschwerde wegen Ruhestörung aus der Nachbarschaft suchten Einsatzkräfte der Polizei in der Nacht zum Freitag (26. Mai) kurz nach Mitternacht ein ehemaliges Firmenbüro an der Abteistraße auf. Dort trafen die Ordnungshüter elf Männer und drei Frauen an, die sich offensichtlich zum illegalen Glücksspiel zusammengefunden hatten: Die aus Duisburg, Dortmund, Düsseldorf Essen, Moers, Oberhausen und Neukirchen-Vluyn stammenden Beteiligten hatten sich um einen Pokertisch versammelt. Ein 36-jähriger Duisburger gab sich als Veranstalter zu erkennen, der die Lokalität gerade umbaue, jedoch über keine Lizenz verfüge. Die Polizei löste die Spielrunde auf, konfiszierte den Pokertisch, drei Koffer mit Pokerchips und in Summe einen hohen vierstelligen Betrag an Bargeld, den die Spielerinnen und Spieler mit sich führten. Darüber hinaus stellten die Beamten bei einem der Beteiligten eine geringe Menge Rauschgift sicher, bei einem anderen einen Schlagring. Eine weitere Strafanzeige wurde fällig, weil vor Ort zwei illegale Fun-Game-Automaten betrieben wurden.

Gegen alle Beteiligten wurden Anzeigen wegen der Teilnahme an einem illegalen Glückspiel erstattet, gegen den 36-Jährigen auch wegen der Veranstaltung dieser Spielrunde sowie wegen Verstößen gegen das Urheberrechts- und Markengesetz. Darüber hinaus muss sich ein 32-jähriger Duisburger wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, ein 44-jähriger Duisburger wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

