Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Bewaffnete Männer überfallen Tabaktransport - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Vier unbekannte Männer (etwa zwischen 20 und 25 Jahren alt) haben am Freitagmorgen (26. Mai, gegen 9:30 Uhr) im Bereich des Parkplatzes des ehemaligen Hallenbades an der Flottenstraße einen Tabaktransport überfallen. Der Lieferant (38) war gerade dabei, Waren im Fahrzeug zu sortieren, als die Täter ihn von hinten überraschten und mit einem Messer bedrohten. Sie raubten eine größere Summe Bargeld und stahlen mehrere dutzend Stangen Zigaretten aus dem Wagen. Dann verschwanden sie in einem weißen Auto mit ausländischem Nummernschild (weißer Hintergrund, schwarze Schrift) in Richtung Goekingstraße. Wer Hinweise zu den Verdächtigen oder deren Fluchtfahrzeug geben kann, wird gebeten unter der Rufnummer 0203 2800 Kontakt mit dem Kriminalkommissariat 13 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell