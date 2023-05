Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Rennen mit anschließendem Unfall auf dem Ikea-Parkplatz? Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Donnerstagabend (25. Mai, gegen 20:20 Uhr) sollen sich ein schwarzer VW Polo und ein silberfarbener VW Tiguan auf dem Ikea-Parkplatz an der Beecker Straße illegal ein Rennen geliefert haben und mit hohem Tempo über den Platz gefahren sein. Ein Zeuge berichtete der Polizei außerdem davon, dass die Insassen Passanten auf dem Parkplatz belästigt hätten. In der Ausfahrt des Parkplatzes kam es schließlich zum Unfall: Der Mann am Steuer des Tiguan (49) verlor die Kontrolle über den Wagen, prallte zunächst gegen die Bordsteinkante, dann gegen ein Schild und schließlich gegen einen Mast. Als Begründung gab der Fahrer später der Polizei gegenüber an, ihm sei der Reifen geplatzt. Der 19-jährige Polo-Fahrer bestätigte diese Version. Er sei etwa auf selber Höhe gewesen, als am Tiguan angeblich der Reifen platzte. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und eines verbotenen Kfz-Rennens. Wer mehr zum angeblichen Unfallhergang sagen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Verkehrskommissariat 21 zu melden.

