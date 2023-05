Polizei Duisburg

POL-DU: Essen: Vier Personen nach Böllerwurf im RWE-Stadion verletzt - Fotofahndung

Duisburg (ots)

Die Polizei Essen bittet bei einer Fahndung nach einem Zuschauer eines Fußballspiels die Duisburger Bevölkerung um Mithilfe. Der Fall im Detail:

Am 5. Februar wurden im Stadion an der Hafenstraße in Bergeborbeck bei einem Fußballspiel vier Personen - teilweise schwer - verletzt. Beim Heimspiel von Rot-Weiss Essen gegen den MSV Duisburg hatte ein Unbekannter von der Gästetribüne aus Pyrotechnik gezündet.

Nach Spielende hatten sich drei verletzte Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes (42/m, 36/w, 52/m) und eine 19-jährige Zuschauerin gemeldet. Der 52-Jährige wurde schwer verletzt.

Laut Zeugenaussagen soll sich die gesuchte Person im Gästeblock im Bereich G1 / G2 aufgehalten haben und von dort aus die Pyrotechnik in den benachbarten Block geworfen haben.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Überwachungskameras filmten den Unbekannten. Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/106712

Wenn Sie Angaben zu der gesuchten Person machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell