Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Einbruch in Verbrauchermarkt

Twist (ots)

Am heutigen Montagmorgen kam es in der Ortschaft Twist zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter betraten gegen 1:40 Uhr das Gelände eines Verbrauchermarktes in der Straße "An der Wieke". Nachdem sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft hatten, entwendeten sie diverse Tabakwaren. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

