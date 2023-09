Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Angriff auf Polizeibeamte

Lahr (ots)

Am Montagabend gegen 21:50 Uhr sollte ein E-Scooter-Fahrer aufgrund der Benutzung eines Mobiltelefons während seiner Fahrt in der Kaiserstraße einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen werden. Der 29-Jährige hielt an, warf das Fahrzeug zur Seite und flüchtete zu Fuß über die Marktstraße. Im Einmündungsbereich konnte er von den Beamten des Polizeireviers Lahr eingeholt und festgehalten werden. Bei der Festnahme kam es zu einem tätlichen Angriff und Widerstandshandlungen gegenüber den Polizeibeamten. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Durchsuchung konnte bei ihm ein Joint aufgefunden, und sichergestellt werden. Mehrere Anzeichen deuteten darauf hin, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der E-Scooter wurde während der polizeilichen Maßnahmen offenbar von einer noch unbekannten Person entwendet. Hinsichtlich des Fahrzeugs wurden Ermittlungen eingeleitet, ob der E-Scooter von dem 29-Jährigen gestohlen worden sein könnte. Gegen ihn wird nun wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Nach Auswertung der Blutprobe könnte noch Fahren unter Drogeneinfluss dazu kommen. Ob ein Diebstahl vorliegt, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

/ph

