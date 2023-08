Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unwetter im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis (ots)

Das schwül-warme Hochsommerwetter führte am Montag in Nordthüringen zu schweren Gewittern. Am Abend hielten im Kyffhäuserkreis mehrere Bäume der Windlast nicht stand und stürzten um. In Ebeleben fiel ein Baum auf ein abgeparktes Fahrzeug und beschädigte dieses. In Artern und auf der Bundesstraße 85 zwischen Bad Frankenhausen und Kelbra knickten weitere Bäume um. Bedingt durch die Einsatzmaßnahmen an den Ereignisorten kam es zu zeitweiligen Verkehrsbeeinträchtigungen.

