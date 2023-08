LPI-NDH: Stark alkoholisierte Diebin

Nordhausen (ots) - Auf der Bundesstraße 4 stürzte am Sonntagabend ein Motorradfahrer zwischen Sondershausen und Nordhausen. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad und kam von der Fahrbahn ab. Der 50-Jährige verletzte sich leicht am Arm und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

