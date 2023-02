POL-SE: Pinneberg - Polizei warnt vor Geldbörsendiebstählen

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (07.02.2023) ist es im Tornescher Weg / Ecke Lesekampstraße in Uetersen zum Einbruch in eine Firma gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte zwischen 18:00 und 07:00 Uhr gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl an Werkzeugen und Bargeld. Eine Streife der Polizeistation Uetersen nahm an ...

mehr