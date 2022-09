Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zahlreiche Einbrüche in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 27. September, 18 Uhr, und Mittwoch, 28. September, 15 Uhr, kam es zu insgesamt acht Einbrüchen in der Hammer Innenstadt - in drei Fällen versuchten die unbekannten Täter, sich vergeblich gewaltsam Zugang zu verschaffen.

Betroffen waren unter anderem Bürogebäude, Arztpraxen, Cafés und ein Musikgeschäft in der Oststraße, Weststraße und der Martin-Luther-Straße. Durch das gewaltsame Aufhebeln der Eingangstüren gelangten die unbekannten Täter in fünf Fällen in die diversen Geschäftsräume.

In einem Büro in der Oststraße und einem Café in der Martin-Luther-Straße konnten die Einbrecher Bargeld in unbekannter Höhe entwenden.

Bei zwei weiteren Bürogebäuden in der Oststraße und einer Arztpraxis in der Weststraße können noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder einem möglichen Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell