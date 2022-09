POL-HAM: Katalysatorendiebstähle am Bahnhof Bockum-Hövel

Hamm-Pelkum (ots) - Am Mittwochabend, 28. September, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf einem Feld an der Selbachstraße gerufen. Gegen 19.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, da rund 140 Strohballen auf einem Feld brannten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt ...

