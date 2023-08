POL-GM: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Landstraße 173

Bergneustadt (ots) - Am Sonntag (7. August), zwischen 14 Uhr und 21:30 Uhr sind Unbekannte im Wald an der Straße "Breiter Weg" in eine Jagdhütte eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster, stiegen in die Hütte ein und entwendeten einen mobilen Dampfstrahler sowie zwei Getränkekisten. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis ...

