Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim, B36 - Zeugenaufruf nach gefährlicher Irrfahrt

Durmersheim (ots)

Nach einer gefährlichen Irrfahrt, bei der es auch zu einem Verkehrsunfall kam, suchen die Beamten des Polizeireviers Rastatt Zeugen. Der noch unbekannte Fahrer eines dunklen Autos war am Mittwoch kurz vor 5 Uhr laut Zeugenangaben mit überhöhter Geschwindigkeit mutmaßlich über eine rote Ampel im Bereich der B36/Hauptstraße gefahren. Dabei geriet er über den Grünstreifen auf die Gegenfahrbahn und fuhr entgegen der Fahrtrichtung auf die B36. Nur wenig später wurde ein dunkler Wagen gemeldet, der über das dortige Tankstellengelände gefahren war und anschließend in Fahrtrichtung Rastatt wieder auf die Bundesstraße einbog. Bei dem gefährlichen Abbiegemanöver an der Ampelanlage kam es zu einem Streifvorgang mit einem Mercedes-Fahrer. Hierbei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro am Mercedes. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 07222 7610 beim Polizeirevier Rastatt zu melden. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell