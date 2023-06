POL-VDMZ: Unfalllage und Jahresbilanz der Verkehrsdirektion Mainz für das Jahr 2022

Bingen (ots) - Am Sonntagvormittag kam es um 09.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf der A6o in Fahrtrichtung Bingen zwischen den Anschlussstellen Ingelheim West und Bingen Ost nach links in die Leitplanke. Der Fahrer fiel vom Motorrad und blieb schwer verletzt zwischen den Leitplanken liegen. Das Motorrad rollte ...

mehr