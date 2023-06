Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Präventionsveranstaltung "sicher ankommen" der Verkehrsdirektion Mainz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wörrstadt (ots)

Am vergangenen Freitag, den 16.06.2023 führten die Spezialisten des Kontrolltrupps "Gewerblicher Güter- und Personenverkehr" (GGuP) der Verkehrsdirektion Mainz eine weitere Präventionsveranstaltung unter dem Motto "sicher ankommen" durch. Solche Präventionsmaßnahmen veranstaltet die Verkehrsdirektion Mainz jährlich mehrfach im gesamten Präsidialbereich. Diesmal waren die Einsatzkräfte im Verlauf des Nachmittags in Mainz auf dem Betriebsgelände des Baumarkts Hornbach tätig. Zielrichtung derartiger Veranstaltungen ist es, eine Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer im Hinblick auf einen sicheren Umgang mit Ladung im PKW, Anhängergespann, sowie in Kleintransportern zu erzielen. In diesem Zusammenhang bauten die Spezialisten im Bereich des "Drive in" des Baumarktes einen Informationsstand auf. In der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr wurden insgesamt 23 Bürger/innen beraten und 15 Fahrzeuge überprüft. Bei den überprüften Fahrzeugen konnte immer wieder unzureichende Ladungssicherung, Einsatz falscher Sicherungsmittel für die beförderte Ladung, etc. festgestellt werden. Alle beratenen Verkehrsteilnehmer waren sehr einsichtig und kooperativ, so dass die Mängel noch vor Ort behoben und eine Weiterfahrt gestattet werden konnte. Es musste niemand sanktioniert werden. Bei einem Kastenwagen konnte sogar Schlimmeres verhindert werden. Als der Fahrer auf dem Parkplatz an den Einsatzkräften vorbeifuhr, war ein zischendes Geräusch wahrnehmbar. Die Spezialisten hielten daraufhin das Fahrzeug, bzw. den Fahrer an. Bei einer Überprüfung der Räder, konnten die Beamten eine Schraube im Reifen feststellen. Das zischende Geräusch war der schleichende Luftverlust gewesen. Daraufhin wurde das Fahrzeug abgesichert. Die Beamten unterstützten den Fahrer, bis der Schaden behoben war. Durch diese zufällige Feststellung konnte u. U. ein Verkehrsunfall verhindert werden. Letztendlich krönte dies den präventiven Ansatz dieser Veranstaltung.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell