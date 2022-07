Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Nordhausen (ots)

Am 22.07.2022 befuhr ein 16jährige Fahrer mit seiner Simson S 51 die Bahnhofstraße in Nordhausen. Im Verlauf der Verkehrskontrolle, welche die Polizeibeamten durchführten, stellte sich heraus, dass der junge Mann Alkohol getrunken hatte. Der Atemalkoholtest, der im Anschluss durchgeführt wurde, ergab einen Wert von 1,97 Promille. In der Folge wurde eine Blutentnahme beim Beschuldigten durchgeführt und dessen Führerschein sichergestellt.

Am 23.07.2022 stellten die Polizeibeamten gegen 01:00 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Nordhausen einen E-Scooter-Fahrer fest. Dieser wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 32jährigen wurde im Verlauf dessen ein Drogentest vorgenommen, der positiv ausfiel. Daraufhin folgten die Blutentnahme und die entsprechende Anzeige gegen den 32jährigen.

Ein 47jähriger Mann befuhr am Abend des 23.07.2022 mit seinem Fahrrad den Bereich des Pferdemarktes in Nordhausen. Als die Polizeibeamten ihn kontrollierten stellte sich heraus, dass der Radfahrer offenbar zu viel Alkohol getrunken hatte. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille, worauf dann die Blutentnahme folgte und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

