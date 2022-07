LPI-NDH: Verkehrsunfalllage vom Wochenende im Bereich Nordhausen

Eichsfeldkreis (ots) - Am Freitag dem 22.07.2022 gegen 16:10 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in der Konrad-Martin-Straße in Leinefelde den Fahrer eines E-Scooters. Dabei stellten sie fest, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen den Fahrer eine Strafanzeige gefertigt. In der Berliner Straße in Leinefelde kontrollierten Polizeibeamte am 22.07.2022 gegen 23:45 Uhr zwei männliche ...

