Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeldkreis (ots)

Am Freitag dem 22.07.2022 gegen 16:10 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in der Konrad-Martin-Straße in Leinefelde den Fahrer eines E-Scooters. Dabei stellten sie fest, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen den Fahrer eine Strafanzeige gefertigt.

In der Berliner Straße in Leinefelde kontrollierten Polizeibeamte am 22.07.2022 gegen 23:45 Uhr zwei männliche Jugendliche. Dabei wurdeen bei einem der Beiden gringe Mengen illegale Betäubungsmitte und Zubehör gefunden. Die Gegebstände wurden beschlagnahmt und eine Anzeige gegen den jungen Mann gefertigt.

In der Zeit vom 21.07.2022, 22:00 Uhr bis zum 22.07.2022, 05:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in der Gaußstraße in Leinefelde in, im Treppenhaus gesichert abgestelltes oranges E-Bike der Marke Giant im Wert von ca. 3500EUR

