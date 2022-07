Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unstrut-Hainich-Kreis

Mühlhausen (ots)

Am frühen Samstagmorgen meldete sich ein 64 jähriger Mann aus Oberdorla bei der Polizei in Mühlhausen. Dieser gab an, dass durch unbekannte Täter sein weißer Pkw Fiat gestohlen wurde. Der oder die Täter haben den Kleinbus vom Grundstück des Geschädigten entwendet. Auffällig ist, das sich an dem Pkw Winterräder mit roten Felgen befinden. Bisher konnte das Fahrzeug nicht aufgefunden werden. Anzeige wurde aufgenommen.

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde in Mühlhausen im Weg zum Eigenheim in einen Werkzeugschuppen eingebrochen. Durch einen aufmerksamen Nachbarn wurde der männliche Täter gestellt. Durch den Nachbarn wurde dem Täter eine Ausweiskopie und eine Gesundheitskarte abgenommen. Der polizeibekannte Täter hat sich anschließend vom Tatort entfernt. Die Anzeige wurde von der Polizei aufgenommen und die abgenommenen Gegenstände an die Polizei übergeben.

Eine 42jährige Frau befuhr, am Samstagabend gegen 20:15 Uhr, mit ihren Pkw Renault die Lassallestraße in Mühlhausen in Richtung Thomas-Müntzer-Straße. In der Folge wollte sie nach rechts auf die Thomas-Müntzer-Straße abbiegen. Die 40 jährige Unfallgegnerin fuhr mit ihrem Pkw Opel auf der Thomas-Müntzer-Straße stadtauswärts in Richtung Lassallestraße und wollte in diese nach rechts einbiegen. Bereits beim Abbiegen bemerkte Fahrerin des Opel, dass der Pkw Renault mittig der Straße fuhr. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte der Unfall nicht verhindert werden und es kam zu einer Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell