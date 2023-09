Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Roter Pkw nach Unfallflucht gesucht

Baden-Baden (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben, nach einem Unfall in der "Steinbacher Straße" Höhe Hausnummer 34, am Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr, Ermittlungen wegen "Unfallflucht" eingeleitet und sind in diesem Zusammenhang auf der Suche nach einem roten Ford mit Rastatter Kennzeichen. Der Fahrer/die Fahrerin des gesuchten Wagens soll beim Ausparken mit einem Renault kollidiert sein. Anschließend entfernte sich die verursachende Person vom Unfallort ohne ihrer Auskunftspflicht nachzukommen. An dem Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Mögliche Zeugen des Unfalls oder wer Hinweise zu dem roten Ford geben kann, melden sich bitte bei der Polizei in Bühl, unter der Rufnummer: 07223/990970. /ju

