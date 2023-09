POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Kollision

Rheinau (ots) - Eine Kollision zweier Fahrzeuge hatte am Mittwochmittag in der "Sternenstraße" zu vier verletzten Personen und einem Sachschaden von schätzungsweise 15.000 Euro geführt. Eine 44-jährige Daimler-Fahrerin befuhr gegen 13.20 Uhr die "Sternenstraße" in Richtung "Hauptstraße", als diese in Höhe der dortigen Stoppstelle vermutlich die ...

