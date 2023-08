Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in einem Mehrfamilienhaus

Pforzheim (ots)

Unbekannte Täter entwendeten Werkzeuge.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangte unbekannte Täterschaft im Zeitraum von Sonntag, 20.08.2023 bis Dienstag 22.08.2023 gewaltsam in einen verschlossenen Raum eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Schenk-Straße in Pforzheim. Hier entwendete sie Werkzeug in derzeit noch unbekannter Schadenshöhe.

Der Polizeiposten Kieselbronn hat die Ermittlungen übernommen. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231/186 3211 in Verbindung zu setzen.

Yvonne Schwarz-Tron, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell