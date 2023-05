Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Supermarkt in Königswinter-Niederdollendorf - Unbekannter entwendet Bier und Zigaretten - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In den Abendstunden des 08.05.2023 brach eine noch unbekannte Person in das Gebäude eines Supermarktes auf dem Proffenweg in Königswinter-Niederdollendorf ein.

Nach dem aktuellen Sachstand hatte er sich gegen 22:30 Uhr durch das Einwerfen einer Fensterscheibe Zugang in das Ladenlokal verschafft. Nach den bisherigen Feststellungen entwendete der Unbekannte hier neben einer Kiste Bier auch mehrere Packungen Zigaretten. Seine Beute verstaute er in einem Einkaufswagen, den er dann in Richtung Heisterbacher Straße schob. Die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen der nach einer Alarmauslösung zu dem Objekt alarmierten polizeilichen Einsatzkräfte führten bislang nicht zur Feststellung des mutmaßlichen Täters, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale bekannt sind:

schwarze Jacke helles Oberteil mit Kapuze unter der Jacke dunkle Kappe Jeans Sportschuhe

Nach erfolgter Spurensicherung durch ein Team der Kriminalwache hat das zuständige KK 13 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

