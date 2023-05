Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Gronau: Zahlreiche Mülleimer am Rheinufer entleert - Kriminalpolizei ermittelt

Bonn (ots)

In der Nacht zu Sonntag (07.05.2023) entfernten Unbekannte nach bisherigem Sachstand elf Mülleimer am Wilhelm-Spiritus-Ufer, die dort an Laternenmasten angebracht waren. Im Tatzeitraum von 02:00 Uhr bis etwa 03:00 Uhr wurden diese bisherigen Erkenntnissen zur Folge gewaltsam abgeschlagen oder -getreten und entleert. Ein Zeuge hatte zwar Geräusche wahrgenommen und eine in Richtung Süden gehende, dreiköpfige Gruppe junger Männer gesehen, das Fehlen der Kunststoffmülleimer allerdings aufgrund der Dunkelheit nicht bemerkt. Einer der als etwa 18-22 Jahre alten Männer soll eine auffällige rote Jogginghose und ein helles Oberteil getragen haben, alle drei sprachen akzentfrei Deutsch. Unklar ist bislang, ob die Mülleimer entwendet oder möglicherweise in den Rhein geworfen wurden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu diesen Sachbeschädigungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, denen in der Nacht zu Sonntag verdächtige Personen aufgefallen sind oder die darüber hinaus ungewöhnliche Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei den Ermittlern zu melden.

