POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Gefahrstoffaustritt innerhalb einer Firma

Nöttingen (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 08:15 Uhr, wurde die Polizei über die Integrierte Leitstelle über einen Gefahrstoffaustritt in einer Firma in Nöttingen informiert. Um das genaue Ausmaß des Geschehens feststellen zu können, fuhren nach Eingang der Meldung Kräfte der Polizei und sowie der Freiwilligen Feuerwehr Remchingen zu der in der Tullastraße ansässigen Firma. Nach derzeitigem Sachstand lief offenbar kurz nach 06.30 Uhr aus bislang unklarer Ursache aus einem Tank etwa 3500 Liter zähflüssige Substanz aus. Der Austritt konnte durch ein umsichtiges Verhalten der Betriebsangehörigen vor Eintreffen der Feuerwehr gestoppt werden. Die Feuerwehr führte im Firmengebäude, unter Einbindung eines Fachberaters, Messungen durch. Ebenso wurde die Kanalisation überprüft. Es ergaben sich keine Messergebnisse die eine Gefahr für Dritte bekräftigen könnten. Die Entsorgung des ausgetretenen Gefahrstoffes erfolgt nun durch eine Fachfirma. Für die umliegende Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Strafrechtliche Delikte konnten nicht festgestellt werden.

