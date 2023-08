Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Mann verursacht Unfall nach auffälliger Fahrweise

Maulbronn (ots)

Durch seine unsichere Fahrweise ist am Dienstagmittag ein Verkehrsteilnehmer im Maulbronner Stadtteil Zaisersweiher aufgefallen, wenig später kam es zum Unfall.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 62-jähriger Opelfahrer gegen 13:50 Uhr die Landesstraße 1131 von Schützingen kommend in Fahrtrichtung Zaisersweiher. Hierbei geriet der Mann bereits offenbar mehrfach auf die Gegenfahrspur. Schließlich prallte der Mann mit seinem Fahrzeug gegen ein am Fahrbahnrand geparkten Audi. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Mann fest. Dieser musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 5.000 Euro beziffert.

Christian Koch, Pressestelle

