Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mann wird mit Teleskopschlagstock bedroht; Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Im Verlauf eines Streitgespräches mit einem Schlagstock bedroht worden ist am Dienstagabend ein Mann im Pforzheimer Stadtteil Eutingen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geriet der spätere geschädigte 41-Jährige gegen 17:20 Uhr auf einem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Eutinger Straße in ein Streitgespräch mit einem noch unbekannten Mann. Im weiteren Verlauf entfernte sich der Unbekannte und kehrte kurze Zeit später mit einem Teleskopschlagstock in drohender Haltung zurück. Zu einem Einsatz des Schlagstockes kam es jedoch nicht. Letztlich entfernte sich der Mann und ging zu einem weißen VW Golf, in welchem sich eine weitere männliche Person befand. Der Mann mit dem Schlagstock wird wie folgt beschrieben: Etwa 185 Zentimeter groß, athletische Figur, gebräunter Teint, dunkle nach hinten gegeelte Haare, 5-Tage-Bart, im Nacken hatte die Person ein Tattoo. Der Beifahrer wird ebenfalls als 185 Zentimeter groß beschrieben, hatte dunkelblonde Haare und trug ein graues Oberteil. Am Innenspiegel des weißen Golf war eine Italienflagge angebracht. Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell