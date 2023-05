Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Fahrzeug

Trier (ots)

In der Nacht von Montag, den 15.05.2023 gegen 22:30 Uhr auf Dienstag, den 16.05.2023 12:15 Uhr wurde aus einem Fiat Doblo hochwertiges Werkzeug sowie die Kennzeichen des Fahrzeuges entwendet. Der Fiat Doblo stand in dem Tatzeitraum an einem Feldweg an der A62 zwischen Hoppstädten-Weiersbach und Gimbweiler.

Bei der Tat wurde das Seitenfenster auf der Fahrerseite eingeschlagen. Die seitliche Schiebetür sowie die Hecktür wurden gewaltsam geöffnet, um an das hochwertige Werkzeug zu gelangen. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet um sachdienliche Hinweise.

