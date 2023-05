POL-PDTR: Sachbeschädigung an DRK-Zelt nach Weinfest

Hermeskeil (ots) - Am 14.05.2023 wurden am Kiosk des Freibades in Hermeskeil Beschädigungen einer Fensterscheibe festgestellt. Letztmalig wurde der Bereich am 12.05.2023 gegen 20 Uhr betreten ohne das ein Schaden bemerkt wurde. Demnach haben sich vermutlich ein oder mehrere Täter im Zeitraum zwischen dem 12.05.2023 ca. 20 Uhr und dem 14.05.2023 ca. 16:30 Uhr Zugang zu dem Gelände des Schwimmbades verschafft und die ...

