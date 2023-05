Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeiinspektion (PI) Trier - Das Einsatzwochenende vom 12.05. bis zum 15.05.2023

Trier (ots)

Das vergangene Wochenende kann aus Sicht der PI Trier mit einer Gesamteinsatzzahl von 144 als durchschnittlich angesehen werden. Neben 32 Strafanzeigen und 31 Verkehrsunfällen waren 81 sonstige Einsatzanlässe wahrzunehmen, die nicht unter die vorgenannten Kategorien fallen und einen großen Anteil der täglichen Arbeit ausmachen. Exemplarisch wird über nachfolgende Sachverhalte berichtet:

800 Liter Diesel aus Lkw entwendet

In der Nacht auf den 12. Mai wurden aus drei Lkw, die auf dem Betriebsgelände eines Kfz-Unternehmens in der Monaiser Straße abgestellt waren, insgesamt 800 Liter Diesel gestohlen. Da derzeit jegliche Spur von dem oder den Tätern fehlt, bittet die Polizei Trier um Hinweise, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten.

Kind bei Verkehrsunfall in der Fußgängerzone verletzt - Verursachender Radfahrer flüchtet

Am gestrigen Sonntag, 15. Mai, gegen 15.00 Uhr befuhr ein Radfahrer die durch Fußgängerverkehr stark frequentierte Brotstraße. Beim Versuch, einer Personengruppe auszuweichen, stürzte der Radfahrer, und sein Rad prallte gegen ein vierjähriges Mädchen, welches dadurch am Kopf verletzt wurde. Doch anstatt sich in irgendeiner Form um eine Unfallaufnahme zu bemühen, flüchtete der Verursacher unmittelbar nach dem Vorfall mit seinem Fahrzeug. Anhand einer durch Zeugen mitgeteilten Personenbeschreibung konnte der Flüchtige knapp zwei Stunden später erneut im Stadtgebiet gesichtet werden, nachdem er mutmaßlich einen Diebstahl begangen hatte. Der 41jährige Mann wurde anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten vorrübergehend in Gewahrsam genommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Nackter Mann auf der Bitburger Straße löst Polizeieinsatz aus

In der Nacht auf Montag, 15. Mai, gegen 01.40 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei einen nackten Mann, der sich zu Fuß auf der B51 stadtauswärts bewegen soll. Ein Streifenteam konnte den besagten Herrn dann auch tatsächlich wie beschrieben im ersten Steigungsstück der "Bitburger" antreffen. Der Mann stand mutmaßlich unter deutlichem Einfluss von Drogen und wies erste Anzeichen einer Unterkühlung auf, weshalb er in ein Trierer Krankenhaus transportiert wurde. Nach eindeutiger Feststellung seiner Identität wurde bekannt, dass dem Mann gerichtlich aufgetragen worden war, keine Betäubungsmittel zu konsumieren. Um die angeordnete Blutentnahme zu vereiteln, attackierte er die Polizeibeamten, die den 31jährigen durch den Einsatz des sogenannten Tasers allerdings schnell wieder unter ihre Kontrolle bekamen. Er wird sich in der Folge unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell