Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Baumholder (ots)

Am 14.05.2023 zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr hat ein bis dato unbekannter Täter einen PKW, welcher in der Korngasse in Baumholder parkte, mit einem spitzen Gegenstand an der linken Fahrzeugseite zerkratzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeidienststelle Baumholder Tel.nr.: 06783/9910 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell