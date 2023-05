Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Gartenstühlen

Rückweiler (ots)

Bislang unbekannte/r Täter entwendeten am Samstag, 13.05.2023 im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr insgesamt vier Gartenstühle vor dem Anwesen Freisener Straße 19, 55776 Rückweiler. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können oder denen Besonderheiten in diesem Zusammenhang aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06783-9910 mit Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell