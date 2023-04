Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - LKW umgekippt-Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Mittwoch kam es zwischen 07:20 Uhr und 09:00 Uhr in der Straße Am Dieksee in Lingen zu einem Verkehrsunfall. Ein beladener LKW befuhr die Straße Am Dieksee in Richtung Brögbern. Zwischen der Straße Dieksee und Beckhookweg kam ihm ein bislang unbekannter Pkw entgegen. Aufgrund der schmalen Fahrbahn musste der 67-jährige Fahrer mit seinem LKW nach rechts ausweichen. Der Lkw kippte samt Ladung um. Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort. Ein männlicher Radfahrer könnte den Unfall beobachtet haben. Der Fahrradfahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer: 0591-87-0 zu melden.

