POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Verletzte Person und beschädigte Fahrzeuge nach Unfall

Altensteig (ots)

Eine verletzte Person und drei beschädigte Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Unfalles, welcher sich am Dienstagvormittag in Altensteig ereignet hat.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 72-jährige Mercedesfahrerin gegen 9 Uhr die Wilhemstraße in Richtung des Ortsausganges. Aufgrund mehrerer am Fahrbahnrand parkender Fahrzeuge fuhr die Frau in eine Lücke um einem entgegenkommenden Fahrzeug die Durchfahrt zu ermöglichen. Nachdem das entgegenkommende Fahrzeug die Engstelle passiert hatte und die Fahrbahn frei war, beabsichtigte die 72-Jährige ihre Fahrt fortzusetzen. Beim Ausscheren nach links kollidierte ein von hinten heranfahrender VW-Fahrer mit dem Mercedes. Durch das Unfallgeschehen wird der VW abgewiesen, kippte und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der Mercedes wurde auf einen parkenden Mitsubishi geschoben, welcher ebenfalls beschädigt wurde. Der VW-Fahrer musste durch eilig an die Unfallstelle fahrende Kräfte der Feuerwehr Altensteig aus seinem Fahrzeug geholt werden. Der Mann zog sich leichtere Verletzungen zu und wurde für weitere Behandlungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der VW und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge ergaben sich Verkehrsbehinderungen.

