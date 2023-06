Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Mit über 1,7 Promille auf der Autobahn unterwegs

Hirschberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch fuhr gegen 19 Uhr eine 28-Jährige mit ihrem Golf an der Anschlussstelle Hirschberg von der A5 ab. Vor dem Kreisverkehr an der L541 musste sie verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihr fahrende Passat konnte nicht rechtzeitig bremsen, so dass es zu einem Auffahrunfall kam. Verletzt wurde zum Glück dabei niemand, aber am Golf entstand ein Schaden von 1500 Euro. Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellte sich heraus, dass der 30-jährige Passat-Fahrer ganz erheblich nach Alkohol roch. Ein Atemtest zeigte, dass sich der Mann mit über 1,7 Promille ans Steuer gesetzt hatte und so auf der Autobahn unterwegs gewesen war. Nachdem ihm Blut abgenommen wurde, musste er auch seinen Führerschein abgeben. Natürlich durfte er seine Fahrt auch nicht mehr fortsetzen.

Er muss nun mit einer Anzeige wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell