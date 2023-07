POL-NOM: Seitenscheibe eines Firmenwagens eingeschlagen

Bad Gandersheim (ots) - (Me)37574 Einbeck, OT Greene, Steinweg 24, dortiges Lebensmittelgeschäft an der Domäne. Zeitraum: Freitag, 21. Juli 2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 22.07.23, 05:30 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in das Lebensmittelgeschäft an der Domäne Greene ein und es wurden unter anderem Zigarettenschachteln entwendet. Der gewaltsame Einstieg erfolgte vom Innenhof der Domäne. Anwohner aus ...

