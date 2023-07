Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Lebensmittelgeschäft/Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Einbeck, OT Greene, Steinweg 24, dortiges Lebensmittelgeschäft an der Domäne. Zeitraum: Freitag, 21. Juli 2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 22.07.23, 05:30 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in das Lebensmittelgeschäft an der Domäne Greene ein und es wurden unter anderem Zigarettenschachteln entwendet. Der gewaltsame Einstieg erfolgte vom Innenhof der Domäne. Anwohner aus Greene, insbesondere Anwohner aus dem Friedlandweg und dem Steinweg werden gebeten, verdächtige Beobachtungen /Wahrnehmungen von Personen und Fahrzeugen an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Es wurden Ermittlungen wegen Besonders schwerer Fall des Diebstahls aufgenommen. Der angerichtete Gesamtschaden (also Entwendungsschaden und Sachschaden)wurde auf 1500.-Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell