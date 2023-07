Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fundunterschlagung

Einbeck (ots)

Kreiensen / Greene

Am 20.07.2023 wurde einem 74-jährigen Mann aus dem Bereich Einbeck zwischen 15 und 16 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Frischmarkt in Greene eine braune Herrenumhängetasche aus Leder entwendet. Die Tasche fiel dem Geschädigten vermutlich beim Einpacken der Einkäufe hinunter, ohne dass er dies bemerkte. Zu Hause wurde dann der Verlust festgestellt. Eine sofortige Absuche des Parkplatzes und im Einkaufsmarkt führte nicht zum Auffinden der Handtasche. In der Tasche befanden sich neben Bargeld auch diverse Ausweispapiere.

Wer Hinweise zum Verbleib der Umhängetasche oder zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck oder in Kreiensen zu melden.

