Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wimsheim - Bagger gestohlen; Polizei sucht Zeugen

Wimsheim (ots)

Durch Unbekannte entwendet worden ist ein Bagger im Bereich Wimsheim.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen haben noch unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag 15:30 Uhr bis Montagmorgen 8 Uhr einen Bagger, welcher in der Tiefenbronner Straße im Bereich der Autobahnbrücke abgestellt war, gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Für den Abtransport des Baggers muss ein Tieflader oder ähnliches Gerät notwendig gewesen sein. Der Polizeiposten in Heimsheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bitte Personen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier in Mühlacker zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

