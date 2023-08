POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Pforzheim (ots) - Ein 40-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen in einem Parkhaus gegen einen Betonpfeiler gestoßen, hat Sachschaden von rund 1.000 Euro verursacht und sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernt. Nach bisherigem Sachstand ereignete sich der Verkehrsunfall kurz vor 4:00 Uhr in einem Parkhaus in der Luisenstraße. Im Anschluss an den Unfall stellte ...

