Zeugen hielten am Samstag in Heidenheim einen flüchtenden Ladendieb fest.

Kurz nach 15 Uhr befand sich der 19-Jährige im Einkaufszentrum in der Karlstraße. In einem Schuhgeschäft zog er sich neue Schuhe an. Seine alten Schuhe ließ er zurück. Beim Verlassen des Geschäftes löste die elektronische Sicherung aus und der junge Mann flüchtete. Ein privat vor Ort befindlicher Polizist konnte den flüchtenden Ladendieb mit Hilfe von drei weiteren Zeugen vorläufig festnehmen. Der eintreffenden Polizeistreife wurde der Mann dann übergeben. Die Polizei Heidenheim (Telefon 07321/3220) sucht nun nach den drei namentlich nicht bekannten Zeugen.

Die Polizei lobt das Verhalten der aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen.

