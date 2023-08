Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Tiefenbronn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt hat sich am gestrigen Abend ein 22-jähriger Mann auf der Landstraße 572.

Der Fahrer eines MG befuhr am Dienstag, 22.08.2023, um 23.22 Uhr, die Landstraße von Mühlhausen in Richtung Würm. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam er in der Folge aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab. Nach Touchieren der Schutzplanke im dortigen Bereich kam er, mehrere Meter von der Fahrbahn entfernt, auf der dortigen Grünfläche zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste aufgrund der Entfernung zur Fahrbahn mit einem Autokran geborgen werden. Für die Dauer der Bergung, im Laufe des Mittwochvormittags, musste die Landstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.

Yvonne Schwarz-Tron, Pressestelle

