POL-SE: Elmshorn - Einbrecher geflohen - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht zu Dienstag (06.12.2022) ist es in der Straße "Bei der Doppeleiche" zu einem versuchten Einbruch in die Räume eines Einzelhändlers gekommen. Nach ersten Informationen ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Montag, 05.12.2022, 18:30 Uhr und Dienstag, 06.12.2022, 10:30 Uhr. Unbekannte Täter versuchten in die Verkaufsräume zu ...

