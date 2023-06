Feuerwehr Essen

FW-E: Brand im Patientenzimmer einer Essener Klinik fordert vier Verletzte, zwei davon schwer

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Essen-Kettwig, Auf der Rötsch, 12.06.2023, 15:53 Uhr (ots)

Heute Nachmittag wurde die Feuerwehr Essen über die automatische Brandmeldeanlage zur Fachklinik Rhein/Ruhr in Essen Kettwig alarmiert. Noch auf der Anfahrt meldeten die ersten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Kettwig eine sichtbare Rauchentwicklung, worauf zusätzliche Einsatzkräfte alarmiert wurden. Beim Eintreffen sahen die Kräfte, dass ein Patientenzimmer im dritten Obergeschoss eines Gebäudeteils im Vollbrand stand. Umgehend wurden mehrere Trupps zur Menschenrettung in das Gebäude geschickt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten bereits damit begonnen, die betroffene Station zu räumen und die 17 Patienten in tiefer gelegene Geschosse zu verlegen. Die ersten Trupps der Feuerwehr trafen auf zwei Mitarbeiter, die sich bei der Rettung der Patienten erhebliche Verletzungen zugezogen hatten und umgehend von Notärzten vor Ort versorgt wurden. Beide wurden bei den Rettungsversuchen schwer und schwerstverletzt. Sie wurden mit Notarztbegleitung in Krankenhäuser transportiert. Zwei Patienten konnten zusammen mit Einsatzkräften der Feuerwehr und dem Pflegepersonal auf ein vor den Fenstern angebrachten Steg gerettet und nach unten gebracht werden. Auch sie zogen sich eine Rauchvergiftung zu und wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Zimmer konnte durch das schnelle Eingreifen verhindert werden. Im Laufe des Einsatzes wurde der gesamte betroffene Gebäudeteil geräumt. Durch Brandrauch und Löschwasser ist der Gebäudeteil aktuell nicht nutzbar. Insgesamt mussten 71 Patienten intern verschoben oder Reha Patienten nach Hause entlassen werden. Die Feuerwehr Essen war mit drei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, fünf Rettungswagen, davon einer aus Ratingen/Heiligenhaus und einer aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis, zwei Notarzteinsatzfahrzeugen, dem Leitenden Notarzt, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Kettwig für rund drei Stunden im Einsatz. Aufgrund der Außentemperaturen wurden die eingesetzten Kräfte von der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Mitte mit Getränken versorgt. Die verwaisten Wachen der Berufsfeuerwehr wurden durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Essen-Steele und Essen-Margarethenhöhe nachbesetzt. Die Brandursache ist unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (CR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell