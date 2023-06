Feuerwehr Essen

FW-E: Tierischer Einsatz für die Feuerwehr Essen - Höhenretter machen den Weg für "Flugkünstler" wieder frei

Essen-Vogelheim, Förderstraße, 11.06.2023, 08:15 Uhr (ots)

Bereits gestern (11.06.2023) wurde die Feuerwehr in den Stadtteil Vogelheim alarmiert. Hier sollten sich Mauersegler in Not befinden. Beim Eintreffen schilderten die Bewohner und Bewohnerinnen eines Mehrfamilienhauses dem Einsatzleiter die Lage. Das Gebäude war durch eine Fachfirma für spätere Arbeiten eingerüstet worden. Die oberste Etage des Gerüstes versperrte nun aber den Mauerseglern, die hier ihren Unterschlupf gefunden hatten, den Zugang zu ihren Nistplätzen. Es konnte beobachtet werden, wie die Tiere aufgeregt vor dem Gebäude versuchten, das Hindernis zu umfliegen. Der Mauersegler ist eine nach dem Bundesnaturschutzgesetz geschützte Art. Das heißt, er darf weder gestört, gefangen, getötet noch seine Quartiere verschlossen oder zerstört werden. Das beratend hinzugezogene Veterinäramt war auch der Meinung, dass hier sofort Abhilfe zu schaffen war. Da die Gerüstbaufirma nicht erreichbar war, wurden umgehend die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Essen nachalarmiert. Umgehend wurde die oberste Etage des Gerüstes durch die Einsatzkräfte demontiert. Im Anschluss konnten die Mauersegler ihr "Vogelheim" im selbigen Stadtteil wieder beziehen. Die Feuerwehr Essen war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, den Höhenrettern, einem Führungsfahrzeug sowie dem Veterinäramt für rund eine Stunde im Einsatz.(CR)

