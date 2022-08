LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle- Zeugensuche

Gotha (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten eine Schaufensterscheibe in der Hünersdorfstraße und verursachten somit einen Schaden von circa 500 Euro. Die Tatzeit war am 07. August zwischen 02.30 Uhr und 03.00 Uhr. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 22305558) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

